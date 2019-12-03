Тарифы ЖКХ в Москве вырастут в среднем на 3,7% с июля

В Москве тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем вырастут на 3,7% с 1 июля 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт также вырастет на 3,7% — с 18,19 до 18,86 руб. за 1 кв. м. Плату за содержание жилья с 1 января проиндексируют на 5%.

«Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в среднем на 2020 год. Изменения начнутся с июля. Сильнее всего плата за ЖКХ увеличится в Чечне (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%). Меньше всего вырастут тарифы в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%). В Москве размер оплаты увеличится на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Напомним, в 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. В региональном разрезе повышение тарифов неоднородно: для каждого региона правительство отдельно устанавливает средние индексы платы.

О двухэтапном повышении тарифов в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».