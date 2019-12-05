«Страна чудес» для MR Group

Развитие новых станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) вызвало интерес у девелоперов. Участвовать в застройке ТПУ «Суворовская» недалеко от спорткомплекса «Олимпийский» на улице Дурова планирует MR Group, в портфеле которой уже есть три аналогичных проекта. Девелопер может построить там как минимум бизнес-центр на 50 тыс. кв. м. У площадки сложная история: с 1998 года мэрия Москвы пыталось реализовать там комплекс «Страна чудес дедушки Дурова».

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко может построить бизнес-центр на улице Дурова, 3 в центре Москвы, рассказали “Ъ” три консультанта на рынке недвижимости. Один из них уточняет, что девелопер планирует реализовать деловой центр в рамках ТПУ «Суворовская». В пресс-службе MR Group утверждают, что не знают об этом проекте. В «Мосинжпроекте» (на 100% принадлежит мэрии), который развивает проекты ТПУ в Москве, сообщили, что проект находится в разработке, и не стали комментировать участие потенциальных инвесторов.

В октябре сайт «Москвич Mag» сообщал, что ТПУ будет построен вместе с будущей станцией метро «Суворовская», а в его состав войдут три небоскреба — дом по программе реновации высотой 80 м, а также офисный (220 м) и жилой (119 м) комплексы.

Участок на улице Дурова, где MR Group может построить офисы, при площади около 1,3 га позволяет реализовать комплекс площадью около 50 тыс. кв. м, подсчитала директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова. Она отмечает, что кроме офисных и сопутствующих торговых площадей в рамках комплекса возможно и строительство апартаментов. Вложения в проект в компании оценивают в 5,5–6 млрд руб.

В Colliers International в числе крупнейших по количеству проектов застройщиков ТПУ с жилой и коммерческой составляющими называют группы «Ташир», «Пионер», MR Group и МИЦ.

Партнер Cushman & Wakefield Юлия Токарева не исключает, что MR Group будет строить в рамках ТПУ не только офисы, но и жилой комплекс: единственному девелоперу проще реализовать проект из-за отсутствия конкуренции. Партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что понять, будет ли MR Group застраивать весь ТПУ или только его часть, можно будет по процедуре торгов. В случае размежевания застройки ТПУ на несколько участков девелоперы могут оказаться разными, как, например, в случае с ТПУ «Технопарк». Консультант оценивает стоимость строительства выше: около 6,5–8 млрд руб. за офисную часть без учета сложных технологических работ. В жилую составляющую, без учета дома по программе реновации, девелоперу придется вложить еще 3–3,5 млрд руб.

У участка на Дурова, 3 сложная история: в 1998 году в рамках развития театрального центра «Страна чудес дедушки Дурова» там планировалось построить комплекс «Храм детства» с конюшней и апартаментами. В 2003 году мэрия Москвы нашло инвестора для проекта — Salomon Brothers Investment, но строительство так и не началось, сообщали «Ведомости». Спустя еще десять лет попытку построить на участке деловой центр на 40 тыс. кв. м предпринимала Forum Properties Владимира Зубрилина и Андрея Баринского, но мэрия не согласовала инвестпроект.

При этом, констатирует Юлия Токарева, площадка привлекательна: она находится недалеко от проспекта Мира, близко к Садовому кольцу и метро. В целом проекты ТПУ в Москве она называет одними из наиболее привлекательных для девелоперов: зона в 800 м вокруг транспортных узлов наиболее востребована для размещения любых сегментов недвижимости.

Владимир Сергунин добавляет, что офисные площади на улице Дурова будут востребованы на фоне дефицита качественных офисных площадей. По данным исследования «PwC Россия», офисная недвижимость остается одним из приоритетных сегментов для инвесторов. В 2019–2020 годах на нее будет приходиться 47% от всего объема инвестиций в российский рынок недвижимости, тогда как вложения в торговую недвижимость снизятся с 46% в 2018 году до 13% в 2019 году.

Елизавета Макарова