MR Group приблизилась к «Свободе»

MR Group построит более 70 тыс. кв. м жилья у станции метро «Дмитровская» на севере Москвы. Компания приобрела участки на 2-й Хуторской улице, недалеко от фабрики «Свобода», территорию которой планирует развивать «Инград» Романа Авдеева. Одной из площадок, доставшихся MR Group, владел глава российского мессенджера «Серафим» и акселератора «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко приобрела 2,3 га у станции метро «Дмитровская», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Структура господина Тимохина ООО «Петровское-девелопмент» с конца ноября 2019 года владеет четырьмя юрлицами, которым принадлежат участки на 2-й Хуторской улице — 31А и 34. О планах MR Group на строительство жилья в этом районе знают и три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Представитель девелопера не ответил на запрос.

Владение 31А на 2-й Хуторской улице принадлежит ООО «Гелиоаура», долями в нем ранее владели Владлен Балагуров, Елена Голубкина и Борис Сигал. Из имеющейся у “Ъ” презентации участка следует, что там можно построить жилой комплекс высотой 20–22 этажа общей площадью около 50 тыс. кв. м с паркингом на 200 мест. Прибыль инвесторов оценивается в 3,7 млрд руб.

Участок на 2-й Хуторской, 34 принадлежит ООО «А+» и занимает 0,6 га. Ранее компанией владел Антон Немкин. В 2019 году он возглавил российский акселератор для IT-стартапов «Цифровая долина Сочи», а также развивает мессенджер «Серафим» для защищенных коммуникаций в госкомпаниях. В августе «Ведомости» сообщали, что Центробанк рассматривает интеграцию в «Серафим» своей системы быстрых платежей. Еще 25% в «Серафиме» принадлежат Евгению Жуланову, которого РБК называл партнером бизнесмена Константина Малофеева.

«Петровское-девелопмент» также приобрело у Григория Кацева ООО «Сэск», владеющее участком на 2-й Хуторской, 34, строение 1, и ООО «Эксмоп», которому принадлежат строения 2, 3, 5, 6. Все эти участки MR Group, скорее всего, будет развивать по своей стандартной схеме работы с землевладельцами, говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. То есть девелопер не приобретает площадки, а помогает собственникам с оформлением разрешительной документации, строит жилье за счет средств дольщиков или банковского финансирования в рамках работы с эскроу-счетами, а в дальнейшем стороны делят прибыль от реализации жилья. В Москомстройинвесте “Ъ” сообщили, что вопросы по застройке владений 31А и 34 на заседаниях градостроительно-земельных комиссий пока не рассматривались.

Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева не видит сложности в реализации проекта на двух разных участках: у MR Group уже есть подобный опыт. Но девелопер может столкнуться с высокой конкуренцией в районе, предупреждает она. В частности, в 2018 году стало известно о планах группы «Инград» Романа Авдеева застроить территорию косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице, менее чем в километре от будущего проекта MR Group,— там можно реализовать около 370 тыс. кв. м жилья. Эту площадку Екатерина Фонарева называет более привлекательной для инвесторов из-за лучшего расположения, делового профиля окружающей застройки и отсутствия железной дороги по соседству. MR Group также претендовала на «Свободу», сообщали в прошлом году «Ведомости».

Елизавета Макарова