Банкиры усомнились в клиентах

Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). В ФНС подчеркивают, что мера носит «точечный» характер. Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной — они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.

О том, что банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в ИФНС документы, которые были истребованы у клиентов—юридических лиц в рамках контроля за исполнением 115-ФЗ, “Ъ” рассказали в самих кредитных организациях. ИФНС запрашивает документы, поясняющие экономический смысл перечисления на счета физлиц. Кроме того, как следует из направляемых банкам писем (одно из них есть у “Ъ”), ИФНС интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт. В письмах налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии, а именно «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», а также счета, счета-фактуры, накладные. Также налоговики просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

Факт запросов “Ъ” подтвердил заместитель главы НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов. Известно об этом и Ассоциации российских банков (АРБ). «Действительно, есть факты получения банками подобных писем, хотя они и не носят массовый характер,— уточнил заместитель главы АРБ Юрий Кормош.— Не было и массовых жалоб в ассоциацию». В ФНС пояснили, что запросы «носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий».

Среди юристов сложились неоднозначные мнения относительно действий налоговиков. По словам Федора Закабуни из Forward Legal, так ФНС оптимизирует поиск операций, направленных исключительно на уменьшение налогового бремени. «ФНС является одним из контролирующих органов по 115-ФЗ,— отмечает он,— контролирует букмекерские конторы, а также лиц, организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме». Однако, подчеркнул эксперт, это касается ограниченного круга перечисленных лиц, а в отношении прочих клиентов банков налоговикам следует запрашивать сведения напрямую, а не через кредитные организации.

«Статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу "справок по операциям и счетам" налоговым органам,— уточняет управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили.— Однако запрашиваемая информация шире понятия справки». Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг, считает юрист. По его мнению, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента «может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны». Партнер Taxology Алексей Артюх уточняет, что в отдельных случаях налоговики вправе запрашивать у банка «любую известную информацию по конкретной сделке с участием проверяемого лица». Но, отмечает юрист, в данном случае запрос «носит общий характер, то есть не ограничивается одной сделкой».

Между тем проблема у клиентов в результате запросов может возникнуть даже не с налоговиками, а с теми же банкирами. «Если в основании для запроса копий документов сотрудники ИФНС указывают подозрения в вовлечении компании в сомнительные операции, это само по себе может стать сигналом для банка запросить у клиента документы уже в целях антиотмывочного законодательства»,— пояснил Александр Наумов. Собеседник “Ъ” в банке из топ-50 подтверждает, что часто на подобные запросы в кредитных организациях без лишних размышлений реагируют отключением системы «Банк-клиент» до момента представления документов.

Вероника Горячева