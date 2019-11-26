Крупнейшие банки откроются налоговикам

С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» — перейдут на режим налогового мониторинга. Таким образом, они откроют свои учетные данные налоговикам в режиме онлайн. В результате в 2020 году в данном режиме будут всего шесть банков. Эксперты указывают, что выгода применения такого режима взаимодействия во многом зависит от реалий конкретного банка и способности быстро адаптировать свои системы.

С 1 января 2020 года Сбербанк переходит на режим налогового мониторинга, сообщили “Ъ” в ФНС и подтвердили в кредитной организации. С той же даты и в том же режиме будут взаимодействовать с налоговой службой Альфа-банк и банк «Дом.РФ». Одновременно с банками на налоговый мониторинг перейдут ГК «Дом.РФ» и «ВТБ Лизинг». До этого с 2019 года на новый режим взаимодействия перешли всего три банка — ВТБ, Национальный клиринговый центр и банк «Эйч-Эс-Би-Си», сообщили “Ъ” в пресс-службе ФНС. Ранее ФНС указывала, что к такому взаимодействию могут перейти более 500 организаций финансовой сферы (см. “Ъ” от 23 марта 2018 года). Однако на данный момент, по данным ФНС, на этот режим перешли всего 95 компаний.

При налоговом мониторинге участники предоставят инспекции ФНС доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через витрину данных.

При этом перейти на мониторинг могут организации с выручкой от 3 млрд руб. в год, активами на 3 млрд руб. или годовой суммой налогов от 300 млн руб. «Для перехода на налоговый мониторинг участникам требуется серьезная подготовка, в первую очередь диагностика степени готовности систем управления рисками, внутреннего контроля, ИТ-систем, а также актуализировать внутренние нормативные документы»,— подчеркивают в ФНС.

Время перехода на новый режим зависит не только от масштабов банка. Например, в Альфа-банке говорят об «активной фазе проекта» в шесть месяцев, в ВТБ сообщают, что решение было принято в апреле 2018 года, а доработка систем велась до 1 июля. В то же время переход относительно небольшого банка «Дом.РФ» занял один год, в Сбербанке признались, что работа по адаптации всех внутренних организационных и технологических процессов велась два года — 2018-й и 2019-й. У тех банков, кто только планирует переход, также разные прогнозы. Например, Россельхозбанк уже сейчас занимается переходом, однако планирует его лишь с 2022 года. Банк «Открытие» вступить в мониторинг хочет уже с 1 января 2021 года.

Эксперты указывают, что для многих банков стоп-фактором являются технические сложности.

По словам руководителя практики налогового консалтинга ФБК Grant Thornton Александра Григорьева, это серьезная перестройка IT-систем, отказ от ручных корректировок деклараций, а в случае холдинга — сведение данных из разных систем в одну. По словам партнера Taxology Алексея Артюха, при этом сложность и дороговизна технической стороны зависят от того, как выстроен учет у конкретного игрока. «В одном случае это могут быть годы и затраты около $1 млн»,— указывает эксперт.

Налоговые выгоды также различны, указывают эксперты. «Для банков выгоды неочевидны, все отраслевые вопросы они успешно решают со своей специализированной ИФНС»,— указывает Алексей Артюх. По словам партнера «Пепеляев групп» Антона Никифорова, именно поэтому в мониторинг в первую очередь входят игроки с госучастием, для которых выбор данного взаимодействия является вопросом, скорее, политическим. В то же время в ВТБ видят существенный потенциал получения дополнительных выгод и преимуществ от такого вида взаимодействия. В Сбербанке в качестве плюсов называют «максимально раннее формирование налоговой определенности в отношении ключевых направлений деятельности банка», в Альфа-банке — возможность выработать единые трактовки налогового законодательства банком и ИФНС, в «Дом.РФ» рассчитывают на «снижение издержек налогового контроля и администрирования».

Вероника Горячева