Суд арестовал фигуранта «московского дела» Новикова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал 32-летнего Павла Новикова, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове и руке. Господин Новиков будет находиться под стражей до 29 декабря.

Во время заседания следователь заявил, что Павел Новиков признал свою вину, но сам подсудимый свою вину отрицает.

Следственный комитет России (СКР) ранее опубликовал видеозапись, на которой показан момент нападения. На ней видно, как господин Новиков размахивает бутылкой в толпе в сторону полицейских.

Напомним, этим летом в Москве прошло несколько акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа задержали несколько тысяч человек. Нескольких фигурантов «московского дела» уже осудили на реальные сроки.

О том, как проходила акция, 27 июля читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.