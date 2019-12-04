«Непонятно, почему эта история всплыла сейчас»

«Второй Солсбери» — российский след обнаружили в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России — их объявили персонами нон грата. Прокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно доказательств причастности госорганов России к убийству, которое произошло в августе. При этом всего за несколько часов до появления сообщений немецкой прокуратуры журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, имеет ли Россия отношение к убийству в Берлине? В Кремле заверили, что нет. Зато на заявления германского МИД и прокуратуры довольно оперативно отреагировало российское Министерство иностранных дел — там действия Берлина назвали безосновательными и недружественными. На Смоленской площади готовят ответные меры. Насколько было ожидаемо такое заявление Берлина? И можно ли называть этот скандал «вторым Солсбери»? На эти и другие вопросы в прямом эфире “Ъ FM” ответил научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

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— В последнее время СМИ, в том числе и в России, и тем более в Германии, писали об этом убийстве. Например, издание Bellingcat сообщало, что киллер, который приехал в Германию под именем Владимир Соколов, на самом деле некто Вадим Красиков, его в России несколько лет назад разыскивали за похожие убийства, затем его данные исчезли из всех баз. Поэтому журналисты и предполагают, что это стало возможным потому, что этот человек работал на российские госорганы. Насколько ожидаемо было такое заявление Берлина сегодня? И учитывают ли они эту информацию?

— В этом случае возникает много вопросов. То, что вы сейчас сказали — это версия, которая бытует в средствах массовой информации, на ней основана высылка двух русских дипломатов из Берлина. У нас нет сведений и нет ничего по поводу того, работают ли русские и немецкие спецслужбы сообща в расследовании этого дела. Если действительно российский гражданин под фальшивым паспортом сидит в немецкой тюрьме, мне кажется, это российскую сторону должно заинтересовать или уже интересует. Потому непонятно, почему эта история всплыла сейчас — после расследования пресловутой компании Bellingcat, которая в свое время тоже выясняла причины крушения малайзийского самолета, из чего потом все другие правительства вынесли нужные доказательства причастности российской стороны к этой катастрофе. Компания Bellingcat провела свои расследования по делу со Скрипалями, на основании которых были сделаны разные умозаключения, после чего последовал крупнейший скандал.

— Вы сейчас упомянули расследование в Солсбери: уже многие сравнивают историю, которая происходит сейчас, с тем, что случилось со Скрипалями. Как это повлияет, на ваш взгляд, на встречу, которая в эти выходные запланирована в Париже в рамках саммита в «нормандском формате». Будет ли Ангела Меркель каким-то образом в беседе тет-а-тет с Владимиром Путиным поднимать эту тему?

— Я думаю, что придется эту тему обсуждать, тем более после того, как на практике произошел первый официальный шаг со стороны немецкого правительства — высылка российских дипломатов. Последует, видимо, ответный шаг со стороны России. Назревает крупный политический скандал, который станет предметом разговоров между Путиным и Меркель.

— Можем ли мы сейчас предположить, насколько серьезно этот скандал повлияет на дальнейшие отношения Москвы и Берлина? Или все ограничится ритуальными фразами, взаимной высылкой дипломатов, как это обычно происходит, и постепенно скандал сойдет на нет?

— Трудно сейчас сказать. Я думаю, что в случае со Скрипалями скандал более или менее сошел на нет после всех этих высылок дипломатов с той и с другой стороны, через полгода ситуация успокоилась. Так может произойти и сейчас. И надеюсь, что крупных высылок не будет и скандал можно будет замять. Нужно подчеркнуть, что бульварные СМИ пишут, что за всем этим должен стоять Кремль, но есть другие СМИ, которые говорят, что не Москва, а Кадыров за этим стоит. Мне кажется, что ясность внесет более тесное сотрудничество официальных министерств и правительств с той и другой стороны.

Беседовал Максим Митченков