Центр русской культуры не пускают в Тбилиси

Грузинские оппозиционеры выступили против открытия в Тбилиси Центра русского языка и культуры, которое анонсировал российский сенатор Григорий Карасин. Они предупредили власти страны, что расценят открытие такого центра как еще одно подтверждение пророссийской позиции правящей партии «Грузинская мечта» и ее председателя миллиардера Бидзины Иванишвили. Кроме того, противники центра убеждены: при всей внешней благовидности он превратится в «средоточие российских спецслужб».

Новость о скором открытии в Тбилиси русского культурного центра появилась в пятницу, 29 ноября. Ее сообщил российский сенатор Григорий Карасин, который, оставив свой пост заместителя министра иностранных дел, продолжает заниматься дипломатией на грузинском направлении. «Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры,— заявил он после переговоров в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.— Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов».

При этом Зураб Абашидзе заявил “Ъ”, что в ходе беседы в Праге «вопрос открытия Центра русского языка и культуры» вообще не обсуждался.

«Тем более не было и речи об участии грузинского правительства в этом процессе»,— подчеркнул господин Абашидзе.

Пока не совсем ясно, где планируют разместить упомянутый центр, если он все же будет открыт. В ответ на бурную реакцию в Тбилиси директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе опроверг слухи, что русский культурный центр откроется в возглавляемом им учреждении. Хотя именно в этом здании работают англо-американский, немецкий, французский и итальянский культурные центры. «Надо, чтобы господин Карасин получил отказ от страны, часть территории которой оккупирована Россией»,— написал господин Кекелидзе на своей странице в Facebook. При этом он заметил, что далек от «этнокультурного фашизма», поэтому в библиотеке «хранится огромный фонд книг на русском языке».

Грузинские политики отреагировали еще резче, начав обвинять друг друга в «пророссийских симпатиях». Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, поддерживающий из-за рубежа свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД), охарактеризовал ситуацию как «очередную измену национальным интересам страны на фоне оккупации». На что первый вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский иронично заметил, что на роль руководителя центра подошел бы нынешний лидер ЕНД Григорий Вашадзе. Он считает себя «человеком русской культуры», долго жил в Москве и работал в МИД СССР в важнейшем отделе по ядерному разоружению. Уже не в шутку, а серьезно господин Вольский добавил, что центр, по его данным, откроется в визовом центре при консульстве России.

Основатель Республиканской партии Грузии диссидент советских времен Леван Бердзенишвили, в свою очередь, сказал “Ъ”, что открытие Центра русского языка и культуры станет «позорным решением грузинских властей», поскольку этот центр, по его мнению, «сразу превратится в филиал СВР России». «Не надо нас учить русскому языку и литературе — мы их прекрасно знаем и без Москвы»,— подчеркнул господин Бердзенишвили.

Георгий Двали, Тбилиси