«Виновные понесли заслуженное наказание»

Это был единственный, наверное, в мире номер газеты, в котором нет ничего лишнего. И, кстати, никого лишнего.

Еще со времен советской журналистики помню эту песню главных редакторов: «Заманали журналисты! Дай мне волю, уволил бы всех и прекрасно выпускал газету один. Ну ладно, еще с корректором». Обычно это происходило после выволочки главного редактора от какого-нибудь партийно-комсомольского начальства. Из-за журналистской заметки, естественно.

Так вот, никто, повторяю, в мире эту угрозу не реализовал. А я смог.

Но я тогда получил не выволочку, а иск. И не по партийной линии, а по коммерческой. От Альфа-банка, на сумму более $11 млн.

Суть претензии за давностью лет подробно обсасывать никому не интересно. Если вкратце, “Ъ” опубликовал довольно истеричный пресс-релиз банка и предположил, что там у них попахивает кризисом. В тот момент у многих попахивало. На следующий день с удовольствием (эксклюзив!) предоставили Петру Авену возможность высказать свою точку зрения, что он тоже сделал охотно. Ну и иск потом подал, думаю, не без удовольствия.

Шум поднялся на весь мир. Причем инопресса обсуждала не про «справедливо-несправедливо» (черт там у них, в Рашке, ногу сломит), а беспрецедентность суммы. Мировая судебная практика, во всяком случае в цивилизованных странах, запрещала штрафовать СМИ на суммы, которые угрожают им невозможностью продолжать издательскую деятельность. А одиннадцать лимонов были примерно годовой прибылью ИД «Коммерсантъ», всех его изданий.

Короче, проиграли мы на глазах у коллег со всего мира несколько судебных стадий и заплатили — а куда денешься? Осталось напечатать опровержение.

Картинку вы сами можете разглядеть подробно. И даже опровержение прочитать, если повернете картинку вверх ногами: закон ведь не оговаривает, где у опровержения должен быть верх, а где низ. Еще напечатали полный текст решения суда, но его, думаю, даже в неперевернутом виде читать никто не будет. И фото бескомпромиссного подхода президента Альфа-банка к президенту России. Остальные полосы сияли девственной чистотой.

Ну и кто мне был, спрашивается, для этого нужен в редакции? Пара корректоров и верстальщик. Остальной творческий коллектив получил халявный выходной. А я стал Единственным В Мире.

Не знаю как в Альфа-банке, но остальные читатели — особенно из банковской сферы — сильно веселились. И номер этот стоил на черном рынке в районе $500. Наверняка не знаю, сам его у спекулянтов не покупал. Воспользовался служебным положением, забрал штук 50 (осталось гораздо меньше) и потихоньку дарил на всякие дни рождения. И сейчас кое-кому дарю, но более экономно. Во-первых, самому мало, во-вторых стоимость раритета зашкаливает.

Сейчас, когда «Белый номер» за 15 лет сильно пожелтел (в буквальном смысле), его создателю простительно по-стариковски разжевать, что он имел в виду. Что такое «Полный истец». С перевернутым опровержением все понятно: тонкий намек на правосудие, перевернутое с ног на голову. А пустые белые полосы — ну, наверно, тоже намек. Если коммерсанты (без твердого знака на конце) так относятся к деловой прессе, родоначальником которой и был «Коммерсантъ», то вот такие у них будут деловые новости. Никакие. Некому будет их писать, да и не о чем. Намек, по-моему, свежести не потерял — цветет и пахнет. Другое дело — чем.

А почти десять лимонов мы у Альфа-банка назад все-таки отсудили потом. С того суда Андрей Колесников написал очень, на мой взгляд, издевательскую заметку (cм. “Ъ” от 24 марта 2005 года). Прочите обязательно. Чтобы не думать, будто он только о Путине писал.