Минфин РФ: санкционную биржу запустят в 2020 году

Биржа для листинга российских компаний, которые находятся под зарубежными санкциями, начнет работать в 2020 году, сообщил «РИА Новости» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Видимо, январь уже там. Пока не можем сказать по срокам. Там какие-то вещи надо доделать, пока никак не доделаем»,— сказал господин Моисеев (цитата по агентству «Прайм»).

По его словам, о готовности выйти на санкционную биржу уже заявили две компании (какие именно, он не уточнил). Алексей Моисеев также сообщил журналистам, что биржа не будет защищена от санкций какими-то дополнительными механизмами.

«Как ее защитить от санкций? Никак ее не защитить от санкций. Работа исключительно в рублевой зоне»,— заявил господин Моисеев.

Алексей Моисеев сообщил о планах российского правительства создать биржу для подсанкционных компаний летом 2018 года. СМИ сообщали, что биржу создадут на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. В том же месяце стало известно, что Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи, но будут задействованы другие кредитные организации.

Подробнее о бирже для санкционных компаний — в материале “Ъ” «Биржа на спецрайоне».