Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале биржи для подпавших под санкции компаний

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Сбербанк, ВТБ и Банк России не будут участвовать в капитале биржевой площадки для листинга компаний, попавших под санкции. Ранее сообщалось, что биржу создадут на базе Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), а контроль в ней будут иметь госбанки.

Господин Моисеев не стал называть участников биржи, поскольку еще ведутся переговоры по поводу выкупа долей и по цене. Названия этих компаний, вероятнее всего, будут объявлены в августе. Однако замминистра подчеркнул, что на бирже смогут размещаться не только подпавшие под санкции компании. «Просто не очень понятно, зачем другим компаниям там размещаться. Понятно, что рынок на Московской бирже всегда будет глубже, чем на этой. Притом что технологически предполагается, что сервисы будут такие же»,— сказал он (цитата по ТАСС).

О планах российского правительства создать внутри страны биржу для подсанкционных компаний летом 2018 года говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В июле 2019-го он сказал, что официально о бирже могут объявить уже через месяц. Источники РБК и «Интерфакса» сообщали, что биржу создадут на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Сейчас СПВБ в основном размещает временно свободные средства бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее стало известно о том, что два частных банка вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи.

Подробнее о бирже для санкционных компаний — в материале “Ъ” «Биржа на спецрайоне».