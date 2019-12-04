Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз роста российской экономики на 2019 год и улучшил его с 1% до 1,2%. По оценкам ВБ, рост ВВП России в 2020 году составит 1,6%, в 2021 году — 1,8%.

Основными факторами, способствовавшими ускорению роста российской экономики, стали смягчение денежно-кредитной политики и ускорение расходования средств государственного бюджета. Опору для роста инвестиций Всемирный банк видит в эффективной реализации государственных инициатив в области инфраструктуры.

Основными рисками для снижения темпов роста ВБ назвал ослабление мировой экономики, усиление торговой напряженности и внутренние факторы. «Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций»,— говорится в докладе.

Напомним, Росстат и ЦБ оценили рост ВВП России в третьем квартале 2019 года в 1,7%. Этот показатель оказался ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост в 1,9%.

О факторах роста российской экономики — в материале “Ъ” «ВВП вырос оптом».