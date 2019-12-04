Зарубежные СМИ: Доведут ли импичмент Дональду Трампу до конца?

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса одобрил доклад демократов по возможным нарушениям президента США Дональда Трампа. В 300-страничном документе есть новые данные о том, как Трамп якобы злоупотреблял полномочиями, пытаясь заставить украинские власти начать расследование в отношении сына своего главного политического соперника на предстоящих выборах президента Джо Байдена. Какие именно доказательства приводят демократы и что им отвечают в Белом доме? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Газета The Washington Post предполагает, что доклад Демократической партии почти наверняка приведет к голосованию по импичменту действующему президенту. В статье содержатся некоторые цитаты из документа, а главный вывод доклада — Трамп поставил под угрозу национальную безопасность США для продвижения личных политических интересов. В числе новых доказательств давления на Украину демократы привели отчеты о звонках личного адвоката Трампа Рудольфа Джулианни в Белый дом, которые он совершил весной, когда впервые прозвучали обвинения в адрес Украины о вмешательстве в выборы 2016 года. Он сделал 8 звонков утром 24 апреля, после чего Мари Йованович, которая тогда была послом США на Украине, потеряла свой пост. Демократы напоминают, что Джулиани публично утверждал, что она была противником Трампа. Издание отмечает, что в докладе не приводят конкретных статей, по которым могут обвинить Трампа. Но демократы считают, что президент как минимум оказывал давление на Конгресс. Это якобы подтверждает тот факт, что не менее десятка свидетелей последовали его инструкциям и не стали давать показания.

Газета The New York Times также отмечает эту деталь, и приводит в пример президента Ричарда Никсона, который после обвинений в неуважении к Конгрессу подготовил объемные отчеты и позволил помощникам свободно отвечать на любые вопросы. Также издание опубликовало выдержки из доклада, согласно которым высшие чиновники Белого дома, включая вице-президента Майкла Пенса и госсекретаря Майкла Помпео, как минимум знали о действиях президента.

Британская The Guardian, комментируя изложенные демократами доводы, приводит заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, о том что авторы документа «не представили доказательств, а сам доклад звучит как бред подвального блогера». В противовес этим словам газета отмечает, что основаниями для документа послужили около 100 часов свидетельских показаний 17 человек. Также The Guardian напоминает об аналогичном докладе Республиканской партии, вышедшем за день до отчета демократов. Он прямо противоположен выводам их политических соперников.

В контексте этого противостояния газета Politico отмечает, что республиканцы предложили семь поправок к докладу демократов, однако все они были отклонены. Теперь республиканское меньшинство комитета по разведке Палаты представителей Конгресса до 5 декабря должно представить свое дополнение к докладу. Если импичмент Дональду Трампу окончательно поддержат в Палате представителей, следующим этапом станет рассмотрение дела в Сенате США — там большинство у республиканцев.