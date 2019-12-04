Россияне готовят подарки самим себе Как люди распределяют бюджет на покупки к Новому году

Самые дорогие подарки на Новый год россияне купят самим себе. Люди собираются потратить на себя 10 тыс. руб., выяснили аналитики компании Nielsen. О таком решении заявило почти 40% опрошенных. На подарки для родственников у большинства запланированы более скромные суммы: около 6 тыс. руб., а на друзей россияне планируют выделить по 3,5 тыс. руб.

Готовиться к Новому году потребители начали еще во время акций «киберпонедельник» и «черная пятница», отмечают ритейлеры. Люди стали чаще всего заказывать электронику и товары для взрослых, сообщила “Ъ FM” директор по связям с общественностью компании Ozon Мария Заикина. Причем продажи последних в этом сезоне подскочили почти в четыре раза: «Традиционно популярны гаджеты. В этом году можем отметить спрос на ретро-консоли. У этого вида товаров есть два драйвера спроса: во-первых, некая ностальгия, во-вторых, довольно доступная цена.

Lego пользуется большой популярностью, причем не только у детей разного возраста, но и у взрослых.





Как правило, последние покупают даже для себя, либо в подарок. Есть еще одна интересная подкатегория — это товары для взрослых. Средний чек где-то 3-3,5 тыс. руб. Но мы видим, что люди стали чаще совершать покупки, то есть за раз они не тратят больше, но возвращаются на онлайн-площадку для новых покупок снова и снова».

В Москве растет спрос на оригинальные подарки. Люди предпочитают преподносить своим близким в качестве презента не вещи, а впечатления. Например, сертификаты на полет в небольшом самолете или приглашение на курсы сомелье. К Новому году россияне больше интересуются экстремальными видами спорта, отметил основатель компании «Эмпрана» Игорь Калинин: «В основном это экстремальные впечатления, если говорить о мужчинах: прыжки с парашютом, полеты на самолетах, парапланах, обучение дайвингу, яхтингу. Женщины своим мужчинам, в том числе коллегам покупают как раз такие сертификаты, а для себя приобретают различные программы отдыха и релакса, спа-программы, либо варианты каких-то фотосессий, художественные мастер-классы. Для корпоративных клиентов интересно командообразующие мероприятия, в том числе чайная церемония. Мы себе подарили участие в корпоративной лиге “Что? Где? Когда?” с тем же самым ведущим, что в прямом эфире “Первого канала”».

Большие суммы приходится тратить на то, чтобы поздравить коллег и друзей, отмечает адвокат Александр Хаминский, он начинает готовиться к празднику заранее: «Мы отмечаем Новый год большой компанией, поэтому приходится покупать подарки на всех людей, не считая тех, кого я поздравляю отдельным образом. Вопрос с подарками у меня, конечно, занимает значительную долю времени в декабре. То, что я дарю своим близким: женщинам — выбираю платки, шали, шарфы, что-то из ювелирных украшений, мужчинам — кожгалантерею, тем, кто собирает или увлекается алкогольными напитками, — какие-то коллекционные вина, либо коллекционные виски».

Когда перестают верить в Санта-Клауса Читать далее

Увеличение затрат на новогодние подарки для самих себя эксперты объясняют ростом реальных доходов населения. По статистике, в третьем квартале текущего года этот показатель впервые за пять лет вырос на 3%.

Анна Пестерева