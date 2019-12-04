Инвесторов для завода Ford в Ленобласти пока нет

Инвесторов, желающих работать на площадке завода Ford во Всеволожском районе Ленобласти пока нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе ежегодной пресс-конференции. Ранее говорилось о двух интересантах.

По его словам, сегодня сделка зависит от позиции Ford Sollers. «Форду надо принять решение о том, что лучше меньше, да лучше»,— прокомментировал господин Дрозденко.

Говоря о заводе во Всеволожске, он провел аналогию с закрывшимся Волховским алюминиевым заводом, который в последний момент переоценил свою стоимость из-за чего на несколько лет остался без покупателя. Он добавил, что как правило каждый инвестор старается "пристроить" свой объект, но все-таки скупой платит дважды.

СП американского концерна Ford и российского «Соллерса» в конце марта этого года объявило об остановке производства и импорта легковых автомобилей Ford в России. В итоге закрылся завод двигателей в Елабуге и автозаводы СП Ford Sollers во Всеволожске и в Набережных Челнах.

Как сообщал "Ъ-СПб", летом этого года Ford вел переговоры с Volkswagen о продаже завода во Всеволожске, утверждает источник. По словам двух собеседников «Ъ» на рынке, к площадке также проявлял интерес «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Ольга Кантемирова