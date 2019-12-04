Обыски в Фонде капремонта Петербурга связаны с делом о мошенничестве

Обыски, которые прошли в Фонде капремонта Петербурга в конце ноября, связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Речь идет об ущербе на сумму более 7 млн рублей.

Средства были выделены из бюджета на модернизацию автоматизированной системы управления, необходимой для проведения капремонта, учета взносов собственников и формировании отчетности. Работы по факту не были выполнены.

По итогам проверки возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование факта хищения продолжается.