05 декабря, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Обыски в Фонде капремонта Петербурга связаны с делом о мошенничестве

Обыски, которые прошли в Фонде капремонта Петербурга в конце ноября, связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Речь идет об ущербе на сумму более 7 млн рублей.

Средства были выделены из бюджета на модернизацию автоматизированной системы управления, необходимой для проведения капремонта, учета взносов собственников и формировании отчетности. Работы по факту не были выполнены.

По итогам проверки возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование факта хищения продолжается.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя