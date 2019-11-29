В Фонде капремонта Петербурга прошли обыски

Вечером в четверг, 28 ноября, в офисе подконтрольного Смольному НКО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Санкт-Петербурга прошли обыски. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

С чем было связано проведение оперативных мероприятий, источник не уточнил. При этом работа Фонда в этом момент шла в обычном режиме, подчеркнули в самой организации, от подробных комментариев отказавшись.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июне прошлого года на главу Фонда капремонта Дениса Шабурова было заведено четыре дела об административном правонарушении, совершенном в 2016 году. Его обвиняли в нарушениях с предоставлением субсидий на 1,2 млн руб.