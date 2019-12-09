ЦУМный день

Приближается Новый год, а значит, в который раз встает вопрос: как создать новогоднее настроение детям, но не растерять родителям и вообще всем старшим родственникам? Очевидно, что в список обязательных к посещению (подробнее см. «Посиделки, приключения, представления») войдут увеселительные мероприятия с хороводами вокруг елки для тех, кто помладше, и с интерактивными квестами для тех, кто постарше. Однако совершенно неочевидно, что делать в остальное время с детьми, потому что на спектакли каждый день ходить не станешь, а на улице больше двух часов не продержишься.

Ответ неожиданный, но однозначный: идите в ЦУМ!

Если вы до сих пор уверены, что тащить детей с собой на шопинг глупо, значит, вы просто еще не были в ЦУМе, и это надо немедленно исправить. Потому что здесь регулярно проходят развивающие мастер-классы, есть детская анимация и вообще предусмотрена масса занятий для самых юных посетителей. А на четвертом этаже универмага работает стильное кафе с детским меню и игровой зоной. За расписанием мастер-классов и прочих мероприятий можно следить в детском аккаунте ЦУМа — @tsum_kids.

Наряды из коллекции Dolce&Gabbana FW19-20 Kidswear Фото: Dolce & Gabbana, ЦУМ

К тому же тут самый впечатляющий выбор детской одежды как известных, так и молодых мировых брендов. Отдельное пространство отведено под более чем 50 марок детской обуви, а на пятом этаже уже вовсю шумит новогодняя ярмарка.

Идеальный план на предновогодние дни — шопинг-терапия для родителей и бабушек-дедушек, отличные подарки для детей и развлечения для всех.

Ну а теперь о самом главном: в этом сезоне ЦУМ снизил цены на детскую одежду, обувь и аксессуары. Так что детские товары здесь обойдутся на 10% дешевле, чем, скажем, в миланских бутиках, и на 15–30%, чем в московских магазинах.

Не верите? Самое время проверить!

Кристина Бас Гарсиа