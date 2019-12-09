Посиделки, приключения, представления

Москва

«Сказка про дружбу» в Галерее Александра Шилова

С 14 декабря по 12 января прямо напротив Боровицких ворот Кремля в галерее народного художника СССР будет проходить новогоднее музыкальное представление «Сказка про дружбу». Организаторы обещают музыкальный праздник в лучших традициях дореволюционных елок в интерьере Каминного зала ампирного особняка XIX века.

В программе: сказочное интерактивное представление, цирковые номера, мастер-классы и подарки.

Для детей 3–9 лет

«Новогоднее безумное чаепитие, или Зимы не будет» в «Домике Алисы»

Представление «Новогоднее Безумное чаепитие, или Зимы не будет» в «Домике Алисы» Фото: Домик Алисы

Камерное мероприятие на группу из 15 детей идеально подойдет тем, кто не любит шума и столпотворения, зато обожает истории про приключения Алисы в Стране чудес. C 15 по 29 декабря Кролик, Шляпник и, конечно, сама Алиса не только покажут детям представление, в котором те смогут поучаствовать, но и выпьют с ними самый вкусный на свете чай, а после Безумного чаепития вручат новогодние подарки.

Для детей 5–7 лет

Семейные новогодние балы в Музее А. С. Пушкина на Пречистенке

Семейные Новогодние балы в старинной русской усадьбе в Государственном музее А. С. Пушкина Фото: Государственный музей А.С. Пушкина

С 20 декабря по 7 января Государственный музей А. С. Пушкина снова приглашает детей и их родителей на костюмированные Семейные новогодние балы в старинной дворянской городской усадьбе.

Интерактивное новогоднее представление привлекательно еще и тем, что предполагает участие родителей. Нет-нет, вам не придется читать вместе с детьми стих про Деда Мороза — для мам и пап подготовлены смешные и захватывающие квесты.

Для детей 6–11 лет

«Приключения новогодних игрушек» в филиале Малого театра

«Приключения новогодних игрушек» в филиале Малого театра Фото: Евгений Люлюкин

И еще одно очень камерное и невероятно атмосферное новогоднее представление для малышей — на сей раз по мотивам сказки Елены Ракитиной. Елка проходит в мемориальной квартире знаменитого актера Малого театра Александра Ивановича Сумбатова-Южина, а точнее, в старинной гостиной, с 7 декабря по 8 января. Артисты Ирина Леонова и Константин Юдаев рассказывают детям истории новогодних игрушек под аккомпанемент рояля и кларнета. В начале спектакля на елке висит лишь один красный шар, но актеры по ходу действия из принесенного ящика достают все новые и новые игрушки и украшают ими елку.

В прошлом году детям на память подарили эти самые шары из сказки, в этом в мастерских театра тоже приготовили подарки, но какие именно — держат в секрете.

Для детей 3–7 лет

«Рождественские посиделки» в музее «Кадашевская слобода»

С 1 декабря по 16 января в музее «Кадашевская слобода» можно будет узнать практически все о традициях празднования Рождества и Нового года. Детям проведут экскурсию по музею, устроят мастер-класс по росписи игрушек, научат петь колядки и заодно поколядуют и пригласят к столу, чтобы выпить чай из самовара с медовыми пряниками.

Для детей 7–10 лет

«Бабкины сказки-3» в театре Надежды Бабкиной

Самая яркая, шумная, эффектная и веселая елка Москвы пройдет с 21 декабря по 8 января. В фойе детей ждут традиционные мастер-классы и танцы со скоморохами, а в зале — представление из всевозможных музыкальных номеров. По окончании обещают угостить сладостями и подарить подарки.

Для детей 5–9 лет

«Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра» в творческом центре «Среда»

«Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра» в творческом центре «Среда» Фото: предоставлено Центром "Среда"

Бродячий театр весь год путешествует по городам и странам, а под Новый год рассказывает истории о заморских традициях и чудесах своим маленьким зрителям. Во всем мире отмечают зимние праздники, но везде по-разному. И дело не только в том, что в России подарки дарит Дед Мороз, а в Америке — Санта-Клаус, где-то дети ждут фей, а где-то — гномов…

С 20 декабря по 8 января в «Усадьбе Roden» (творческая площадка в усадьбе конца XVII века в центре старой Москвы) артисты Бродячего театра разыграют рождественские сценки разных стран, а гости смогут в них поучаствовать и потом обсудить увиденное в буфете за чашкой чая или какао. Без подарков и хороводов вокруг елки тоже не обойдется.

Для детей 4–8 лет

Новый год в Палатах бояр Романовых

Попасть в эту старинную усадьбу в Зарядье уже праздник, но под Новый год здесь устраивают еще и потрясающие камерные костюмированные представления, которые проходят как в самих палатах, так и во дворе, где стоит живая елка. С 21 декабря по 7 января детей ждет увлекательный квест с участием героев русских народных сказок: предстоит найти ключи от праздника, украденные Соловьем-разбойником. Ну а в финале появится Дед Мороз и, конечно, всем вручит подарки.

Для детей 7–11 лет

Санкт-Петербург

«Щелкунчик» в Михайловском театре

Самый новогодний из всех балетов поставил испанский хореограф Начо Дуато — и, говорят, поставил весьма удачно. Дети очень довольны и яркими декорациями, и эффектными костюмами (их делал французский художник Жером Каплан), и лихо закрученным сюжетом. Дело в том, что в этом спектакле действие перенесено в предреволюционную Россию, так что даже для тех, кто уже видел балет не раз, постановка может стать сюрпризом. Спектакли пройдут 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 и 29 декабря.

Для детей от 5 лет и взрослых

«Царская елка» в Николаевском дворце

На время праздников 21, 22, 28 и 29 декабря, а также 3 и 7 января дворец на площади Труда будет разделен на разные игровые зоны: бассейн с шарами, батуты, тир, настольные игры, аквагрим, игровая комната, шоколадный фонтан, фуршет, сахарная вата, фотографирование с ростовыми куклами. В Княжеской гостиной детей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка: проведут интерактивные игры, танцы и конкурсы. Ну а в концертном зале дворца покажут спектакль «Щелкунчик», по окончании которого все юные зрители получат подарки.

Для детей 3–10 лет

«Волшебные фонтаны — 13 месяцев» в Цирке на Фонтанке

С 20 декабря по 19 января в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке обещают феерическое представление с африканскими и морскими львами и шоу ледяных фонтанов, невероятными спецэффектами и поисками похищенного времени.

Для детей 4–10 лет

Новогодний бал в Константиновском дворце

Сначала детям предстоит принять участие в квесте: один раз в году, в канун Нового года и бала, оживает легенда об императоре Петре и Ледяной Королеве: если гости не помогут расколдовать дворец до боя курантов, то Ледяная Королева заморозит его до следующего года. Так начинаются сказочное путешествие и невероятные приключения в интерьерах секретных комнат самого настоящего императорского дворца в Стрельне, а заодно и современный интерактивный мюзикл с технологиями 3D-мэппинга. Ну а потом, как положено, бал и подарки. Елка будет проходить со 2 по 7 января утром, днем и вечером.

Для детей 5–12 лет

Кристина Бас Гарсиа