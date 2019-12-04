Пассажиропоток снизился на 19 станциях метро после запуска МЦД

На 19 станциях московского метро снизился пассажиропоток после запуска Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Эти станции чаще всего использовались для пересадки с железнодорожного транспорта на метро и Московское центральное кольцо.

Больше всего пассажиропоток снизился на станциях:

«Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Царицыно» и «Деловой центр» — на 5–12%,

«Киевская» — на 10%,

«Комсомольская» — на 5%.

Проезд по МЦД до 8 декабря будет бесплатным. Такое решение приняли из-за сбоев в работе билетной системы и проблем с расписанием. Вместе с тем принято решение поднять на два рубля стоимость проезда в московском метро с февраля 2020 года.

О запуске МЦД — в интервью Максима Ликсутова “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».