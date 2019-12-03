Проезд в метро Москвы с февраля подорожает на два рубля

Московское метро поднимет цены на билеты на два рубля с 1 февраля 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства. Стоимость безлимитных проездных останется прежней.

Разовая поездка по карте «Тройка» в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») будет стоить 40 руб. вместо 38 руб., разовый билет «Единый» на 1 поездку — 57 руб. вместо 55 руб.

Цена на безлимитные проездные билеты на все виды транспорта, согласно материалам, не изменилась: одни сутки — 230 руб., трое суток — 438 руб., 30 дней — 2170 руб., 90 дней — 5430 руб., 365 дней — 19 500 руб.