«Почта России» запустила пилотный проект по продаже лекарств

«Почта России» в отделениях связи начала продажу лекарственных препаратов, сообщает «РИА Новости». В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений в Жигулевске, Сызрани и Тольятти Самарской области. В продаже представлен широкий перечень препаратов, в том числе рецептурных.

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения — одна из первоочередных задач "Почты России"»,— сообщил заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков. Подвести итоги пилотного проекта намерены через четыре месяца.

Напомним, губернатор Мурманской области Марина Ковтун обращалась в правительство с просьбой начать продажу лекарств через отделения «Почты России», так как в отдаленных районах не хватает аптек, но Минздрав не поддержал эту идею.

В январе 2019 года в почтовых отделениях началась продажа пива, но спустя несколько дней реализацию приостановили на неопределенный срок. Причиной такого решения названа «негативная реакция общественности». Реализацию слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях связывали с необходимостью повысить рентабельность их работы, особенно в сельской местности.

Подробнее о торговле алкоголем в почтовых отделениях читайте в материале “Ъ” «Отправление за пивом».