Из «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров

Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости». Также газета сообщила об уходе финансового директора Елены Милиновой, но ее увольнение в компании не подтвердили.

В пресс-службе «Магнита» увольнение топ-менеджеров назвали плановой кадровой перестановкой и оптимизацией структуры управления отдельных подразделений.

Ранее из «Магнита» ушли директор по персоналу Татьяна Князева и операционный директор Артем Смоленский. Их уход был связан с отставкой бывшего гендиректора «Магнита» Ольги Наумовой. Причиной ее ухода из компании назывались разногласия с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Магнит" меняет полюса».