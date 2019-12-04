Евгений Савченко рулит

Вчера в правительстве Белгородской области “Ъ-Черноземье” заявили, что приступили к определению «наиболее выгодного» варианта замены традиционных государственных автопарков. Накануне в эфире местного телеканала «Мир Белогорья» губернатор Евгений Савченко заявил, что служебный автомобиль уже не является «показателем, атрибутом важности чиновника». Успешный управленец, по мнению главы региона, сегодня должен быть «доступен, сам за рулем». К тому же использование, к примеру, арендованного транспорта, по расчетам господина Савченко, экономически выгоднее, чем содержание за счет бюджета автопарка. Местные чиновники уже выразили готовность передвигаться в рабочее время на личном транспорте.

Во время недавнего эфира на телеканале «Мир Белогорья» губернатор Евгений Савченко рассказал, почему использование служебных автомобилей для чиновников сегодня дороже аренды транспортных услуг. «Те автомобили, которыми мы пользовались еще в советское время, были хорошие. "Волга" — престижный автомобиль, еще была "Победа", ну и, наверное, "Москвичи". Но все они нуждались в постоянном обслуживании, чтобы обязательно был человек: проводил техосмотр, заправлял, постоянно менял масло. Сервиса же не было. Это сейчас сервисные службы на каждом углу — никаких проблем нет. Сегодня купил машину, 5 тыс. км отъездил, заехал в сервис, тебя обслужили за полчаса — и потом еще 10 тыс. катайся и так далее. Но привычка к тому, что водитель у служебного автомобиля обязательно должен быть, перешла в наше время, хотя мы живем в совершенно новой благоприятной автомобильной среде», — пояснил глава региона.

Водитель, автомобиль — разве они являются показателем, атрибутом какой-то важности чиновника?

Это сложилось в нашем сознании с тех времен. Мне кажется, сегодня идут колоссальные изменения, переоценка. Сегодня какой чиновник успешный? Который доступен, сам за рулем, реализует массу проектов. Вот на что люди обращают внимание, а не на то, на каком крутом автомобиле он приехал», — уверен господин Савченко. Экономичность замены служебных автомобилей иной моделью он обосновал на примере региональной программы «Земский доктор».

«Когда мы сделали реформу здравоохранения в сельской местности, многие задавали мне вопрос: "А у нас как у семейных врачей будет автомобиль?" Я им сказал: "Хорошо, мы вам купим каждому автомобиль, но он вам будет обходиться минимум в 1–1,5 млн в год. А у вас бюджет всего около 5 млн. Вы сегодня заработную плату получаете 50–60 тыс. руб., плюс медсестра 25–30 тыс. руб. Значит, у вас на 1,5 млн руб. в год уменьшится фонд оплаты труда. Вы с этим согласны?" Нет, с этим не согласны. Тогда надо искать компромиссное решение. Мы будем доплачивать за то, что врачи будут пользоваться собственным автомобилем или могут кого-то нанять, заплатить ему и эти деньги компенсировать. И это в 10 раз дешевле, чем если бы пришлось пользоваться служебным автомобилем. Сегодня уже у всех есть мобильники, потребность в поездках падает. Можно использовать видеосвязь, селекторную. Личное присутствие чиновника не всегда обязательно», — разъяснил губернатор. «Я вот с удовольствием езжу за рулем, особенно по выходным дням», — добавил Евгений Савченко.

Согласно данным сайта госзакупок, в конце 2018 года ОГКУ «Автопарк администрации губернатора Белгородской области» застраховало 160 автомобилей, треть из которых (57 штук) составили Toyota Camry. Популярностью у местных чиновников пользуются Ford Focus и Ford Mondeo (26 штук), Nissan Almera и Nissan Teana (18 штук), а также внедорожники Toyota Land Cruiser (12 штук). Гараж администрации Евгения Савченко включает два Lexus (LS460 и LS600H), Mitsubishi Pajero, а также Mercedes-Benz X. В сумме ОСАГО для автопарка губернатора стоило более 1 млн руб. В 2018 году на содержание служебных автомобилей — топливо, ремонт, диагностика, охрана и прочее — чиновники потратили более 40 млн руб.

В пресс-службе облправительства вчера уточнили “Ъ-Черноземье”, что «прямо завтра» от служебных автомобилей чиновники отказываться не будут. Но они уже начали «просчитывать и определять наиболее выгодный для бюджета вариант» замены привычного автопарка. При этом некоторые подчиненные Евгения Савченко еще вчера заверили “Ъ-Черноземье”, что готовы последовать совету руководителя. «Никаких проблем с этим нет, мы всегда поддерживаем инициативы губернатора, — рассказал “Ъ-Черноземье” глава областного департамента экономического развития Олег Абрамов. — Многие и так ездят на своих машинах. Вообще будущее за общественным транспортом, в центре города должно быть минимум автомобилей».

Политолог Владимир Слатинов согласен с белгородским губернатором в том, что система закрепленных за чиновниками служебных автомобилей является пережитком советского времени.

«В общественном сознании автопарк администрации — это архаичная привилегия. Сейчас чиновники не только высшего ранга, но и среднего могут позволить себе автомобиль. В этом плане Евгений Степанович демонстрирует способность держаться в тренде: он готов расставаться с устаревшими управленческими решениями, но при этом рассчитывает на позитивную общественную реакцию. По-своему это популистский шаг», — полагает политолог. Он напомнил, что от определенного объема транспортных услуг чиновники отказаться все равно не смогут. «Если же они решат перевести их на аутсорсинг, то еще неизвестно, что будет выгоднее. Плюс сразу возникают вопросы, кто будет обслуживать эти контракты. Белгородская область в этом плане специфический регион», — резюмировал господин Слатинов.

Андрей Прах, Андрей Цветков, Мария Литвинова