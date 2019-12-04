Минобороны замахнулось на полигон

В арбитражном суде начался очередной резонансный процесс по иску Минобороны России, связанный с возвратом утерянного в 2000-е годы имущества в Башкирии. Управление лесного хозяйства и природопользования министерства требует вернуть 37 га земли возле деревни Сергеевка Уфимского района, которая в 1980-е годы передавалась ведомству для строительства некоего спецобъекта, а в настоящее время частично используется для размещения мусорного полигона. В разбирательстве фигурируют два взаимоисключающих права собственности на этот участок: муниципальное и федеральное. Местные власти отдавать участок не намерены. Эту позицию поддерживают в правительстве Башкирии. Суд первой инстанции в иске Минобороны отказал, но ведомство намерено обжаловать решение.

Арбитражный суд Башкирии отказал управлению лесного хозяйства и природопользования Минобороны России в иске об истребовании из незаконного чужого владения 37 га земель возле деревни Сергеевка Уфимского района. Министерство требовало признать отсутствующим право собственности на этот участок администрации Уфимского района, обязать освободить участок, демонтировав забор, капитальные постройки, а также засыпать котлован, вырытый для полигона твердых коммунальных отходов, и рекультивировать площадку.

Как следует из материалов дела, на участок действуют два взаимоисключающих права собственности — у Росимущества и администрации Уфимского района.

В 1988 году исполком Уфимского районного совета народных депутатов отвел этот участок войсковой части №66889-р для строительства некого спецобъекта. В 2007 году имущество было передано Второй Самарской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Минобороны, которая в 2009 году уступила права на него некому Айдару Галееву. Поводом стало мировое соглашение, заключенное сторонами в Орджоникидзевском районном суде Уфы. Суть соглашения в материалах дела не приводится.

Позже участок дважды переуступался физическим лицам, а последний его владелец — Рамиль Уразметов — в 2012 году от него отказался. В итоге в 2012 году большая часть участка — площадью 36 га — была оформлена в муниципальную собственность.

Через год Росимуществу удалось в Верховном суде Башкирии признать мировое соглашение 2009 года недействительным, но добиваться исполнения решения ведомство не стало. В частности, оно не обратилось в Росреестр с просьбой об отмене права собственности муниципалитета, отмечается в материалах дела.

В настоящее время часть участка используется МУП «Управление по благоустройству» Уфимского района для размещения мусорного полигона.

Однако, как установил суд первой инстанции, в 2016 году Росреестр признал за участком и право федеральной собственности.

Представитель Минобороны в суде не пояснил, для каких целей ведомство планирует использовать землю. Позицию министерства в суде поддержал представитель Военной прокуратуры Уфимского гарнизона.

Администрация Уфимского района просила в иске отказать, указывая на пропущенный срок исковой давности. Эту позицию поддержало правительство Башкирии, привлеченное к разбирательству третьим лицом.

Позиция Росимущества в материалах дела не приводится: представитель ведомства на процесс не явился.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в иске, указал, что управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны избрало ненадлежащий способ защиты своих интересов. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения может подать только собственник, коим ведомство не является. Что касается спорного права на землю Росимущества, то оно само создало «правовую неопределенность в вопросе о том, кто же действительно является законным владельцем указанного земельного участка», указал суд.

Руководитель Башкирского лесничества Минобороны РФ (филиал Управления лесного хозяйства и природопользования) Рашит Ибрагимов сообщил „Ъ“, что ведомство будет оспаривать решение суда.

Собеседник в администрации Уфимского района предположил, что «за иском стоят некие интересанты, а само Минобороны, возможно, о нем даже не подозревает».



По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка равна 362 тыс. руб., он имеет вид разрешенного использования под полигон ТКО. При этом участок не имеет утвержденных границ.

Бывший сотрудник администрации Уфимского района сообщил, что в начале 2010-х годов имущество переходило от Минобороны к частным владельцам не без помощи бывшего руководства уфимской КЭЧ. В 2010–2013 годы ее возглавлял Вячеслав Болло. В июле 2018 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы за превышение полномочий, мошенничество и подделку документов, следствием которых стало отчуждение федеральной собственности.

По мнению юристов, шансов на пересмотр решения у подразделения Минобороны нет. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, который направило управление Минобороны, должно было направлять Росимущество, отметил адвокат Владимир Постанюк. Партнер юридической компании LDD Андрей Попов считает, что истец может направить в суд новое заявление, «выбрав надлежащий способ защиты своего права и изменив предмет иска».

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает, что неразбериха с правом собственности на землю в конце 2000-х годов была обычным делом. «Судя по всему, в данном случае право оформлялось по принципу, что ни Росимущество, ни администрация ошибаться не могут»,— отметил собеседник.

Булат Баширов