Детям с хроническим гепатитом С в Петербурге предоставят бесплатные лекарства

Губернатор Александр Беглов подписал городской закон о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Согласно документу, дети, имеющие регистрацию в Петербурге, теперь будут иметь право на лекарственное обеспечение за счет средств городского бюджета при амбулаторном лечении хронического гепатита С. Такое право предоставляется им до достижения 18-летнего возраста, сообщили в пресс-службе Смольного.

Перечень лекарств ежегодно устанавливается законом Петербурга о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год. Во вторник, 3 декабря, закон опубликован на официальном сайте городского правительства. По данным Смольного, на учете в учреждениях здравоохранения в настоящий момент состоят и нуждаются в лечении более 10 тыс. больных гепатитом С. Из них 150 человек — несовершеннолетние дети.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость территориальной программы ОМС в Петербурге в 2020 году вырастет на 11,6 млрд рублей — до 167 млрд руб.