Стоимость территориальной программы ОМС вырастет на 11,6 млрд рублей в 2020 году

В следующем году стоимость территориальной программы ОМС в Петербурге увеличится на 11,6 млрд рублей. Об этом было заявлено на заседании городского правительства во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая стоимость программы ОМС в 2020 году составит 167 млрд руб. Самые большие изменения на 2020 год в ней касаются обследований в случае подозрения на онкологическое заболевание. Сроки проведения диагностических исследований сокращены с 14 до 7 рабочих дней со дня назначения. Сроки проведения консультаций специалистов в случае подозрения на онкозаболевание сокращены с 14 до 3 рабочих дней.

При этом в Смольном поддержали предложение о том, чтобы Петербург стал пилотным регионом в переходе на лекарственное страхование. По мнению городских чиновников, это даст возможность гарантированного обеспечения дорогостоящими лекарствами пациентов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга намерены увеличить финансирование сферы здравоохранения в городе. Объем выделяемых средств вырастет на 10% и составит порядка 5 млрд рублей.