Премьер Монголии объявил о запуске проекта газопровода из России в Китай

В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Монголии Дмитрия Медведева и Ухнагийна Хурэлсуха, сообщается на сайте правительства. На этой встрече господин Хурэлсух сообщил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии, который, по сути, должен заменить проект поставок через Алтай.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта»,— заявил премьер-министр Монголии.

Он также сообщил, что Монголия и Россия договорились продолжать сотрудничество в военно-технической сфере и сельском хозяйстве. «Хотел бы отметить, что нынешний визит имеет богатое содержание и проходит в весьма конструктивном русле»,— сказал Ухнагийн Хурэлсух.

Дмитрий Медведев сообщил, что стороны договорились о новых инвестиционных проектах, а также обсудили текущие. В частности, обсуждалась Улан-Баторская железная дорога. Он отметил, что Россия и Монголия — важные торгово-экономические партнеры.

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин после визита в Монголию поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вариант прокладки транзитного газопровода через эту страну в Китай. Он назвал этот проект «вполне реалистичным». Проект фактически станет заменой проекту поставок газа в Китай через Алтай, который «Газпром» в последние годы называет «Сила Сибири-2». Проект газопровода может обойтись дешевле.

Подробности — в материале “Ъ” «"Газпром" отправляют в Китай через Монголию».

Юрий Барсуков о транзитном газопроводе через Монголию — в публикации «"Газпром" взглянет на Китай через степи».