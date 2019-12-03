В Петербурге выданы первые паспорта болельщика для Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, в Центре выдачи паспортов болельщика в Петербурге начали выдавать первые идентификационные Fan ID желающим посетить матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как напомнили в ведомстве, для получения паспорта болельщика фанатам необходимо подать заявку на специальном сайте или сделать это в центре выдачи на Невском проспекте, 48. Жители других городов смогут получит Fan ID по почте, доставка будет бесплатной. В ближайшее время еще один подобный центр выдачи также откроется в Москве.

Напомним, что согласно жеребьевке, в финальной части турнира сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня — со сборной Финляндии, 22 июня — в Копенгагене с Данией.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургская фан-зона Евро-2020 будет располагаться на Конюшенной площади, как и во время ЧМ-2018.