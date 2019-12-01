Сборные Бельгии и Финляндии во время Евро-2020 будут тренироваться в Петербурге

После состоявшейся в Бухаресте жеребьевки финального этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года тренеры сборных Бельгии и Финляндии — Роберто Мартинес и Маркку Канерва заявили, что на время проведения турнира перенесут свои базы в Петербург во избежание дополнительных перелетов. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что в Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, включая один четвертьфинал.

Согласно жеребьевке, сборная России 13 июня 2020 года сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня — со сборной Финляндии, 22 июня — в Копенгагене с Данией.