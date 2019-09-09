Петербургская фан-зона ЧЕ-2020 будет располагаться на Конюшенной площади

Петербургская фан-зона на время проведения турнира Евро-2020 будет располагаться на Конюшенной площади. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о возможности открытия фан – зоны в Москве. Решение пока не принято, сообщает welcome2020.ru.

Матчи Евро-2020 пройдут летом 2020 года. Четыре игры проведут в Петербурге.

Ранее стало известно, что на организацию и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Петербурге из федерального бюджета в общей сложности будет выделено 1,6 млрд рублей.