Тестовый режим «открытого неба» в Пулково могут ввести с 1 января 2020 года

Использование седьмой степени «свободы воздуха», позволяющей иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона, в тестовом режиме может быть введено в петербургском аэропорту с нового года. Об этом со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний сообщает ТАСС.

По словам источника, в настоящий момент подготовлен перечень из 30 стран, для которых в Пулково будет работать «открытое небо». В тестовом режиме сроком на пять лет он будет запущено начиная с 1 января 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что режим «открытого неба» в Пулково, вполне возможно, будет вводиться постепенно. При этом российские перевозчики опасаются финансовых потерь при новой схеме работы петербургского аэропорта.