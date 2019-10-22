22 октября, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские перевозчики опасаются финансовых потерь из-за введения режима «открытого неба» в Пулково

Российские перевозчики опасаются финансовых потерь в случае введения режима «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково. Об этом было заявлено по итогам заседания правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В частности, члены АЭВТ заявили, что готовы согласиться с предоставлением иностранным авиакомпаниям ряда послаблений на тех рынках, которые не относятся к категории массового выездного туризма россиян. Предложения по данной позиции были направлены АЭВТ в Минтранс России.

Также на заседании было предложено ограничить список аэропортов, где будет введен режим седьмой «свободы воздуха» до подведения итогов эксперимента в петербургском аэропорту. Так как не все города имеют такой потенциал для развития туризма.

Напомним, что ранее российские перевозчики направили в Минтранс РФ предложение разрешить иностранным авиакомпаниям полеты из Пулково по режиму «открытое небо» только в города, удаленные от Петербурга на не менее чем 200 км.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя