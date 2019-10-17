Режим «открытого неба» в Пулково введут постепенно

Режим «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково будет вводиться постепенно. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

По его словам, пока конкретных заявок от европейских лоукостеров нет. Когда заявки с графиками предложениями будут, « мы будем, соответственно, открывать эти полеты»,— добавил господин Юрчик, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляет петербургским аэропортом) направило в Минтранс перечень из 33 стран для введения режима «открытого неба». При этом перечень авиакомпаний из Пулково в рамках «открытого неба» определят в текущем году. Позднее в министерство обратились российские перевозчики, предложив ввести режим «открытое небо» с некоторыми ограничениями для иностранных авиакомпаний.