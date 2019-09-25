Седьмой степени свободы показали направления

“Ъ” стали известны маршруты, по которым в случае одобрения Минтранса смогут выполняться полеты из Пулково в рамках седьмой степени свободы. Перечень из 33 стран практически полностью состоит из европейских направлений и не включает ни одного азиатского государства. Благодаря либерализации в Пулково рассчитывают нарастить пассажиропоток и привлечь в аэропорт европейских лоукостеров. При благоприятном политическом фоне эта мера позволит аэропорту повысить привлекательность для туристов из Европы и значительно увеличить пассажиропоток, уверены эксперты.

В «Воздушных воротах Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) сообщили “Ъ” перечень направлений, для которых планируют получить в Минтрансе разрешение на установление седьмой степени свободы воздуха. Список практически полностью состоит из европейских стран, включая Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Германию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Люксембург, Македонию, Мальту, Нидерланды, Польшу. Кроме того, в него вошли Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Швейцария, Финляндия, Франция, страны Балтики и Скандинавии, а также Израиль и Кипр. В случае одобрения Минтранса перевозчики из перечисленных стран смогут совершать круглогодичные полеты в аэропорт Пулково в рамках режима открытого неба.

Седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации. В середине сентября источник “Ъ” сообщал, что треть предложенных направлений одобрена, а по остальным ведутся консультации. Финальный список стран будет утвержден к 1 декабря, рассчитывают в ВВСС. На текущий момент управляющая компания аэропорта получила соответствующие заявки от трех европейских лоукост-перевозчиков: Ryanair, EasyJet и Wizz Air.

Обсуждение введения в Пулково статуса открытого неба было инициировано акционерами ВВСС и правительством Петербурга. Как сообщал “Ъ”, предложение о либерализации перевозок в аэропорту они направили президенту России Владимиру Путину. В ВВСС рассказывали “Ъ”, что речь идет о снятии ограничений по пятой и седьмой свободе воздуха. Идея получила поддержку президента, а в сентябре за введение седьмой свободы воздуха в Пулково высказался вице-премьер Максим Акимов. Благодаря статусу открытого неба Пулково рассчитывает увеличить пассажиропоток на 75%, до 35 млн человек, к 2025 году.

Петербург — очень интересная туристическая дестинация для европейцев в условиях слабого рубля, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. При реализации заявленной конфигурации интерес со стороны европейских авиаперевозчиков будет большим, ожидает он. Если не будет политических катаклизмов, то комбинация электронной визы, которая сильно упрощает въезд в Россию, и недорогих предложений от европейских авиакомпаний может привести к всплеску въездного туризма. В качестве примера положительного влияния статуса открытого неба на пассажиропоток эксперт приводит Владивосток, где наблюдается всплеск китайско-корейского туризма.

Виктор Сборов