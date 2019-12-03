Сделка по продаже доли в ТЦ «Галерея» за 80 млрд рублей инвесторам из ОАЭ может быть закрыта в декабре

Инвестиционная компания из ОАЭ Mubadala Investment Company и Российский фонд прямых инвестицией (РФПИ) могут выкупить у американской Morgan Stanley долю в ТЦ «Галерея» в Петербурге в декабре текущего года. Об этом заявила журналистам во вторник, 3 декабря, представитель международной консалтинговой компании CBRE в Москве Ирина Ушакова.

«Мы ожидаем ряд крупных сделок, которые должны быть закрыты до конца года, в том числе "Галерея" в Санкт-Петербурге. Она заложена как раз на декабрь»,— цитирует госпожу Ушакову ТАСС.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что речь идет о выкупе 49% долей в торгово-развлекательном центре. По данным экспертов, стоимость сделки может составить более 80 млрд рублей.