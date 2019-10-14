Арабская Mubadala покупает часть ТРЦ «Галерея»

Арабская Mubadala Investment Company выкупит у фонда Morgan Stanley Real Estate Fund 49% долей в торгово- развлекательном центре «Галерея» в Петербурге. Стороны пришли к соглашению по сделке, сообщают «Ведомости». Юридически сделка пока не закрыта.

Подробности договоренности не приводятся.

Напомним, что Morgan Stanley приобрел ТРЦ «Галерея» через год после его открытия, в 2011 году, у казахстанской группы Meridian Capital за $1,1 млрд.

О возможной продаже ТРК «Галерея» стало известно в конце марта прошлого года. Вероятным покупателем называли ПАО «Сбербанк», однако эта информация не подтвердилась.