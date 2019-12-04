Штрафы разгонят облака

Рынок облачных услуг в 2019 году вырастет на 25% и достигнет 86 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting. Дополнительный прирост обеспечит закон о штрафах за нарушения при хранении персональных данных, ожидают эксперты. В ближайшие четыре года рынок будет расти медленнее, но останется привлекательным, в том числе благодаря растущему объему, считают инвесторы.

Рынок облачных услуг РФ в 2019 году составит почти 86 млрд руб., говорится в отчете iKS-Consulting (есть у “Ъ”). По ее данным, рост составит 25%, замедлившись примерно на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом, когда рынок вырос на 26,1%, до 68,8 млрд руб. В ближайшие четыре года рынок будет расти в среднем на 23,5% год к году, достигнув к 2023 году 196 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting.

Рынок замедляется на росте объема, это уменьшение происходит каждый год, по абсолютным показателям рынок прирастает довольно стабильно, поясняет ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Опрошенные “Ъ” участники рынка не считают значимым прогнозируемое аналитиками замедление темпов роста рынка облачных услуг. «Замедление в 1–2% в год при таком бурном росте рынка в целом можно скорее отнести к погрешностям прогноза»,— рассуждает 1. директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям «Ростелеком-Центры обработки данных» (входит в «Ростелеком») Видия Железнов. Но в перспективе нескольких лет замедление роста скорее всего произойдет, допускает он. «То, что темпы замедляются,— это минус, но объем рынка уже делает его заметным для инвесторов, им важно, что он по-прежнему растет с большой скоростью»,— считает президент Leta Group Александр Чачава.

Российский рынок облачных услуг, составляя лишь 0,2% от глобального, растет теми же темпами в рублях, что и глобальный рынок — в валюте, отмечает директор по анализу процессов цифровой трансформации J'son & Partners Consulting Александр Герасимов.

Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора (цитата РИА «Новости») Любое ужесточение законодательства, повышение штрафов должно способствовать повышению эффективности взаимодействия стран с компаниями, которые работают на российском рынке

Рынок облачных услуг, скорее всего, будет консолидирован: сформируется тройка-четверка лидеров, которая в денежном эквиваленте будет занимать 80% рынка и сама начнет задавать тренды, считает директор по продажам облачных решений Huawei в России Артур Пярн. В текущем виде рынок облачного программного обеспечения по подписке близок к насыщению, в отличие от рынка аренды облачных виртуальных мощностей, отмечает он. Основная тенденция развития облака в России, как и в мире, в росте потребности в гибридных и мультиоблачных средах, рассказал директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России Дмитрий Марченко. Также в компании видят большой интерес к облачным сервисам искусственного интеллекта среди множества заказчиков. По словам директора облачного провайдера #CloudMTS Олега Мотовилова, наибольший потенциал виден в платформенных cервисах, которые позволяют компаниям из финансового сектора, промышленности и ритейла кратно быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и сервисы для клиентов, сокращая время их вывода на рынок.

Действия властей по блокировке Telegram сыграли на руку отечественным облачным сервисам, отмечают эксперты. До 2018 года российские провайдеры проигрывали конкурентную борьбу глобальным операторам инфраструктурных и платформенных сервисов (IaaS/PaaS), но «эта тенденция была переломлена предпринятой Роскомнадзором в 2018 году массовой блокировкой IP-адресов, используемых глобальными игроками», отмечает Александр Герасимов. «Масла в огонь подлил процесс обсуждения и принятия закона о "суверенном рунете", в результате чего в 2018 году — впервые за все время наблюдения за российским рынком IaaS/PaaS — отмечен массовый переход пользователей на российские сервисы»,— констатирует он. В ближайший год у рынка появляется еще один источник роста — закон о штрафах за нарушение требований хранения данных россиян на сумму от 1 млн руб. до 18 млн руб. для юридических лиц, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря. Это требование сможет обеспечить 3–5% прироста, оценивает Станислав Мирин.

Юлия Степанова