La Stampa и La Repubblica перешли под контроль владельцев FIAT Chrysler

Холдинговая компания Exor NV, контролируемая итальянской семьей Аньелли, выкупила у холдинга CIR, контролируемого семьей Де Бенедетти 43,7% акций медиагруппы GEDI, которая владеет кроме прочего газетами La Stampa и La Repubblica. Сумма сделки, как следует из сообщения газеты La Stampa, составляет €102,4 млн.

Учитывая уже имевшуюся у Exor долю в 6% акций GEDI, семья Аньелли контролирует почти 50% и теперь должна в соответствии с законодательством выступить с предложением о покупке всех не принадлежащих ей акций компании. О вероятной сделке стало известно вчера, когда Миланская биржа приостановила торговлю акциями GEDI.

В результате сделки семья Аньелли, до сих пор занимавшая особое положение в автомобильной промышленности, выходит на такие же позиции и на медиарынке. GEDI — одна из ведущих медиакомпаний Италии, которой принадлежат кроме указанных газет журнал L'Espresso, более десятка региональных газет в Италии и несколько радиостанций. Кроме того, Exor NV — крупнейший акционер старейшей деловой медиагруппы The Economist Group, издающий еженедельник The Economist, в которой ей принадлежит 43,4% акций.

Андрей Келекеев