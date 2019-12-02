Семья Аньелли хочет купить La Repubblica и вернуть контроль над La Stampa

Джон Элканн, генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles NV и один из самых видных представителей семьи Аньелли, ведет переговоры о выкупе контрольного пакета акций медиакомпании GEDI Gruppo Editoriale SpA, издающей кроме прочего газеты La Repubblica и La Stampa. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Как сообщается, торговля акциями GEDI на бирже в Милане уже приостановлена. Переговоры ведутся через холдинговую компанию семьи Аньелли Exor NV.

Отметим, что Аньелли, создавшие и до сих пор контролирующие Fiat, уже владели выходящей в Турине газетой La Stampa ровно 90 лет — с 1926 по 2016 год. Тогда было принято решение о слиянии медиаактивов Аньелли и еще одной известной итальянской семьи — Де Бенедетти, которая владела, в частности, журналом L`Espresso. В GEDI у Де Бенедетти 44% акций, которые и выразил желание купить Джон Элканн. В случае если сделка состоится, господин Элканн будет обязан сделать предложение о покупке остальных акций компании. По мнению Bloomberg, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, цель господина Элканна — перевести ее в статус частной компании.

Филипп Ночевка