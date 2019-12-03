Акции французских люксовых компаний дешевеют на фоне угрозы введения санкций США

Котировки всех крупнейших французских компаний, работающих с товарами класса люкс, снижаются на фоне намерений администрации Дональда Трампа ввести 100% импортные пошлины на вина, сыры, сумки, косметические средства и фарфор из Франции.

Так, акции LMVH на момент написания этой новости просели на 1,4%, Kering теряет в цене 1,35%, а Hermes — более 2%. Котировки L'Oreal в начале торгов на Парижской бирже просели на 1,3%, однако затем стабилизировались и практически вернулись к уровню закрытия торгов понедельника.

Ранее сегодня стало известно, что США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд в ответ на введение Францией налога на доходы цифровых компаний. В список французских товаров, на которые может быть наложен дополнительный налог, вошли 63 наименования, 22 из которых — сыры.

О том, как новый налог Франции на выручку ИТ-корпораций, вызвал недовольство США, читайте в публикации “Ъ”.

Кирилл Сарханянц