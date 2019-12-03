США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд. Торговый представитель США изучил вопрос и пришел к выводу, что налогом на цифровые услуги Франция дискриминирует американские компании. Они, по мнению торгпреда США, являются необычайно обременительным компаний США.

«Сегодняшнее решение торгпредства дает четкий сигнал о том, что США примут меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом накладывают чрезмерное бремя на американские компании»,— заявили в торгпредстве. США могут начать расследование в отношении ситуации с налогами на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Ранее администрация президента США предупредила Великобританию о том, что Вашингтон может отказаться от заключения соглашения о свободной торговле в случае введения налога на компании, оказывающие цифровые услуги. Налоговое обложение в цифровой сфере обсуждается в мировом сообществе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Цифровые налоги рассорили мир».