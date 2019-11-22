К ЗиДу передом

Оборонное ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) получило шанс выйти из простоя. В руководстве ФГУП утверждают, что смогли достичь договоренностей с ключевым партнером предприятия, кировским производителем зенитных ракет ВМП «АВИТЕК», о размещении заказа на ЗиД. Но это произойдет, в том числе, если завод и ФНС смогут решить вопрос очередности платежей, что позволит предприятию-банкроту обслуживать гособоронзаказ (ГОЗ). С 11 ноября предприятие находится в простое. В АВИТЕКе, однако, утверждают, что говорить однозначно о разрешении ситуации рано. Собеседники в коллективе говорят, что если решение очередности платежей затянется, то рабочие могут выйти на улицу протес­товать.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, руководители ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и кировского АО «ВМП АВИТЕК» достигли предварительного соглашения о получении предприятием контракта. Знакомые с ситуацией источники говорят, что речь идет об объеме чуть меньше 2019 года, но он позволит загрузить завод минимум на полгода. В то же время, собеседники „Ъ-Прикамье“ утверждают, что заказ ФГУП получит только в случае, если Арбитражный суд Пермского края изменит очередность платежей, что позволит оплачивать расходы по выполнению ГОЗ. Исполнительный директор ФГУП Павел Панков информацию о договоренностях подтвердил, но от подробных комментариев воздержался.

Напомним, на долю производителя зенитных ракет ВМП «АВИТЕК» в 2019 году приходится 2/3 общего объема заказов пермского завода. Он изготавливает комплектующие для зенитных ракет, в том числе средства инициирования боеприпасов. До сих пор партнеры не могли договориться о размещении заказа на ЗиД. В октябре сотрудники завода хотели выйти на митинг, но после совещания в Минпромторге РФ, которое гарантировало поддержку предприятию, отказались от этой затеи. С 11 ноября ЗиД находится в простое. В это же время сотрудники вызываются на работу по мере необходимости для выполнения текущих заказов.

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий ФГУП Александр Еремин обратился в суд с ходатайством об изменении очередности платежей. В частности, он просит разрешить предприятию отступать от календарных сроков удовлетворения требований кредиторов при проведении расчетов, связанных с выполнением ГОЗ. Основной кредитор завода Дзержинского — ФНС, о позиции налогового органа по ходатайству пока не известно. Его рассмотрение по существу отложено на 5 декабря. Между тем, ФНС и должник разработали план мирового соглашения, который источник в правительстве называет «корректным». Также представители краевых властей привлечены к арбитражному процессу в качестве третьего лица и заявляют о поддержке позиции завода. По данным „Ъ-Прикамье“, сегодня в региональном минпроме запланировано совещание по ситуации на ЗиД.

Собеседник в коллективе предприятия говорит, что чем дольше затягивается разрешение вопроса очередности платежей, тем дольше период простоя предприятия. Кроме того, это приведет к увеличению сроков отгрузки продукции «АВИТЕК». «Если решение вопроса затянется, то основная масса сотрудников, так или иначе, будет сидеть без работы, что грозит обострением ситуации, и мысль выйти на улицу снова может появиться»,— считает он.

Вместе с тем, генеральный директор ОАО «ВМП АВИТЕК» Александр Иванов сообщил „Ъ-Прикамье“, что никаких договоренностей с руководством ЗиД не было достигнуто: «Об этом говорить пока еще рано. Да, мы обсудили варианты развития ситуации. Но ничего не изменилось в плане списания денег налоговой, опасений выполнения гособоронзаказа на текущий год (он до сих пор не выполнен), а также подхода управляющего к решению ситуации». По словам собеседника, в адрес АВИТЕКа поступило письмо от профсоюзной организации, которая осуждает действия руководства завода Дзержинского. «В письме, в частности, говорится, что руководство ЗиДа не решает проблему, а только увольняет людей»,— добавил господин Иванов.

Источник в краевом правительстве не в курсе договоренностей ЗиДа и АВИТЕКа.

Дмитрий Астахов