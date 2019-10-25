Коллектив завод им. Дзержинского отказался митинговать

Коллектив завода им. Дзержинского решил не проводить запланированный на сегодня митинг. Об этом сообщает РБК-Пермь. Работники завода решили выйти на улицу с целью привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. ФГУП не заключило контракт с основным партнером — производителем зенитных ракет АО «ВМП «Авитек». Сначала митинг был намечен на 18 октября, позже его перенесли на неделю, а сегодня и вовсе отменили.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, 18 октября управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Еремин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей.

Позже стало известно, что на предприятии планируется уволить 90 сотрудников. В минпромторге края сообщили, что не получали документов от ЗиДа.