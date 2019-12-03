ГИБДД ожидает роста аварийности с начинающими водителями

Аварийность по вине начинающих водителей по итогам 11 месяцев 2019 года увеличится. Прогноз озвучил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков на проходящем в Москве семинаре по безопасности движения.

«Тенденция к снижению аварийности по вине начинающих водителей приостановилась, — отметил господин Гиляков. — В настоящее время имеется даже небольшой рост, в 1-2% по основным показателям». Ранее, отметил Николай Гиляков, аварийность по вине водителей-новичков снижалась.

ГИБДД подобную ситуацию «заранее предвидела», заявил господин Гиляков: планируется ряд нововведений, направленных на реформирование системы экзаменов. Подготовлено, в частности, постановление правительства о введении единого непрерывного тестирования, которое с 1 октября 2020 года заменит «город» и «площадку». «Ъ» неоднократно рассказывал об этой реформе: экзамен по проверке навыков водителей будет начинаться с элементов площадки (трогание на подъеме, разгон-торможение и т.д.) и постепенно переходить в городские условия. Постановление находится в правительстве на финальной стадии согласования. Также, рассказал Николай Гиляков, планируется ввести поэтапный доступ к категории А (мотоциклы) и D (автобусы), о чем «Ъ» также сообщал.

Подробнее о планируемой реформе экзаменов читайте в материале “Ъ” «Соискателей прав ждут новые обязанности».