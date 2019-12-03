Бывший главный нижегородский метростроитель Юрий Гаранин объявлен в розыск

Подозреваемый в превышении должностных полномочий экс-руководитель муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту мостов, метрополитена и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (МКУ ГУММиД) Юрий Гаранин скрылся от органов предварительного следствия, сообщает нижегородское следственное управление СК РФ. В связи с этим ведомство объявило его в розыск.

На 13 объектов недвижимости подозреваемого, его банковские счета и вклады на общую сумму более 24 млн руб. наложен арест.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, уголовное дело в отношении Юрия Гаранина связано со строительством в 2012–2015 годах второй очереди берегоукрепительного сооружения на правом берегу Волги в микрорайоне Мещерское озеро. По версии следствия, в 2012 году он создал условия для победы на аукционе аффилированной ему фирме. Это привело к необоснованным расходам бюджета в размере 33 млн руб. за счет привлечения субподрядчика.

Подробнее об уголовном деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Метростроителя ищут на дамбе».

Анастасия Еремина