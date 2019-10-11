Метростроителя ищут на дамбе

Бывший директор ГУММиД Юрий Гаранин может стать фигурантом по уголовному делу, касающемуся берегоукрепления в 2012 году участка набережной Волги в районе ЖК «Седьмое небо». Изначально уголовное дело возбудили для проверки чиновников и застройщика «Старт-Строй», аффилированного с бывшим главой города Олегом Сорокиным. Однако из этого расследования были выделены материалы в отношении господина Гаранина. Заказчиком строительства полукилометровой набережной был ГУММиД, и следствие предполагает, что его руководитель отдал контракт за 233 млн руб. дружественной фирме «Универсалспецтехстрой» (УСТС), не пропустив на торги ЗАО «Пирс», который затем работал на подряде у УСТС.



Как стало известно “Ъ-Приволжье”, в нижегородском следственном управлении СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Юрия Гаранина, бывшего руководителя МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД). ­Расследование касается обстоятельств строительства в 2012–2015 годах второй очереди берегоукрепительного сооружения на правом берегу Волги в микрорайоне Мещерское озеро между Борским мостом и речным портом.

Напомним, в феврале СУ СК официально объявило, что следователи будут выяснять, почему работы по берегоукреплению стоимостью более 233 млн руб. были оплачены из бюджета, а не собственных средств застройщика ООО «Старт-Строй» (компания строила в микрорайоне ЖК «Седьмое небо»). ­Тогда в девелоперской компании сообщили, что по договору с городом они и не обязаны были финансировать берегоукрепление Волги, проходившее по госпрограмме. По документам госзакупки, муниципальным заказчиком строительства 502 погонных метров новой набережной было ГУММиД, а победителем электронного аукциона стало ООО УСТС, предложившее сделать берегоукрепление за 233,1 млн руб. Добавим, что фирма УСТС считалась близкой к возглавлявшему ГУММиД Юрию Гаранину. Одно время учредителем общества выступал его сын Сергей Гаранин, которого в 2015 году вместе с директором УСТС осудили за то, что они сорвали госконтракт по капремонту здания Нижегородского райсуда, похитив часть средств.

Что касается Юрия Гаранина, по словам близкого к следствию источника “Ъ-Приволжье”, экс-директора ­ГУММиД сейчас проверяют на причастность к должностному преступлению. Следствие предполагает, что в 2012 году он якобы умышленно воспрепятствовал участию в торгах ЗАО «Пирс» в пользу близкого УСТС. «Пирс» как подрядчик давно занимался в Нижегородской области берегоукрепительными работами и строительством причалов. В ЗАО «Пирс» лишь подтвердили, что в рамках расследования у них недавно изымалась документация и допрашивались сотрудники, а в 2012 году во время проведения электронного аукциона по выбору подрядчиков Юрий Гаранин «лично присутствовал» у них в офисе.

По всей видимости, руководство ЗАО «Пирс» подавало заявку на электронный аукцион, но почему-то не торговалось в нем. Однако затем именно эта компания строила участок набережной на субподряде у УСТС. Разницу в цене работ генподрядчика УСТС и субподрядчика «Пирс» следствие считает ущербом. Какова эта сумма, выяснить не удалось: в следственном управлении СК отказались от любых комментариев по уголовному делу. Судя по размещенному на госзакупках соглашению о расторжении муниципального контракта №21Г-12, ­ГУММиД заплатило УСТС за работы по берегоукреплению 231,1 млн руб. По неподтвержденным данным, УСТС нанимал ЗАО «Пирс» на ее строительство за сумму около 200 млн руб, и до сих пор не выплатил субподрядчику более 10 млн долга: ЗАО значится в реестре его кредиторов (обе компании проходят различные стадии банкротства).

Связаться с Юрием Гараниным не удалось, он не отвечал на звонки. Отметим, что в ряде нижегородских СМИ проходила неподтвержденная информация, что экс-директор ГУММиД якобы игнорирует вызовы к следователю и скрывается от следствия. По информации “Ъ-Приволжье”, Юрий Гаранин пока общается со следствием через адвокатов, а в СУ СК готовы объявить его в розыск. Ранее ему от силовиков поступали предложения дать показания на Олега Сорокина: экс-главу Нижнего Новгорода осудили на 10 лет строгого режима, но в следственных органах продолжают расследовать уголовные дела, связанные с его бизнесом.

Защита Олега Сорокина по-прежнему отрицает факты каких-либо злоупотреблений при обустройстве набережной микрорайона Мещерское озеро. Известно, что ООО «Старт-Строй» за свой счет делало проект берегоукрепления. Видимо, это было сделано для того, чтобы городские власти смогли побыстрее получить под проект софинансирование регионального и федерального бюджетов. ­Однако для стройки береговая полоса была предоставлена ГУММИД в постоянное бессрочное пользование распоряжением правительства Нижегородской области после состоявшегося в 2011 году инвестсовета при губернаторе. «Рекомендация застройщику провести за свой счет берегоукрепление встречалась в одном из распоряжений Вадима Булавинова в бытность его мэром Нижнего Новгорода. Однако впоследствии соответствующего юридического обязательства в договорах аренды с застройщиком не возникло, а начавшиеся еще в 2013 году проверки следственных органов не выявили состава преступления», — отметил один из адвокатов.

Роман Кряжев