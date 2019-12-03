Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал домен Shutterstock американского банка фото- и видеоматериалов. По словам представителя Shutterstock, его контент был признан неприемлемым. Фотобанк является одним из крупнейших в мире: у него более 100 тыс. авторов с активной клиентской базой, включающей около 1,4 млн человек в 150 странах.

Роскомнадзор сообщил, что домен Shutterstock заблокирован в России 13 ноября решением Генпрокуратуры. В ведомстве не указали причины блокировки.

В компания заявили Reuters, что ей известно о блокировке домена image.shutterstock.com и что компания пытается решить этот вопрос. «Контент уже удален, и Shutterstock продолжает работать с (Роскомнадзором) над удалением уменьшенных изображений с сайта»,— сказали там. Компания не сообщила, о каком контенте конкретно идет речь.

Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона «Об информации, (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему), передает «РИА Новости».