Предустановку ПО прописали законом

Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественных приложений на гаджеты. Производители просили этого не делать. Теперь они должны будут устанавливать программы российских разработчиков на устройства, которые продаются в России. При этом некоторые представители индустрии предупреждали, что нововведение может ударить по рынку. Норма даже получила негласное название «закон против Apple». Чего опасаются производители гаджетов? И останутся ли они на российском рынке? Выяснял Александр Рассохин.

Поддержать отечественных разработчиков и дать пользователям возможность выбора — именно на это направлен закон. По крайней мере, если верить авторам документа. Инициативу депутаты Госдумы приняли еще две недели назад, но вопросов к ней до сих пор много. Какие программы станут обязательными для предустановки и на каких устройствах, закон не объясняет. И это главная претензия участников рынка.

Соавтор законопроекта депутат Алексей Канаев поясняет, составлять перечень будет правительство: «Может быть четыре ключевые категории: поисковики, почтовые сервисы, ресурсы госуслуг (ими пользуются уже около 90 млн человек), карты навигатора, антивирусы. Если мы говорим о Smart TV, то, безусловно, в реестр могут войти предложения агрегатора бесплатных доступных товаров».

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В итоге в список правительства могут попасть «Яндекс.Карты», Почта Mail.ru, «Яндекс.Музыка», антивирус «Лаборатории Касперского». Представители последней сообщали “Ъ FM”, что идею поддерживают, так как о продукте узнает больше людей. В «Яндексе» подчеркивают, что важно тщательно проработать подзаконные акты. При этом в Apple предупреждают, что, к примеру, один из продуктов «Лаборатории Касперского» несовместим с последней операционной системой IOS. Как будут решаться подобные проблемы, до конца непонятно. Неизвестность грозит потерями для компаний, подчеркивает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов: «Не у всех компаний глобальные политики специфицируются под страну, поэтому в лучшем случае это могут быть задержки, в более радикальном случае — просто уход этих компаний с рынка, потому что для многих компаний рынок России стратегическим, честно говоря, не является».

Норму уже нарекли «законом против Apple». В самой компании предупреждали, что если документ примут, им придется пересмотреть бизнес-модель в России. Но, вероятно, IT-гигант все же согласится на условия Москвы, предполагает главный редактор Appleinsider.ru Ренат Гришин. Он не сомневается, что технические проблемы рано или поздно будут решены. Тем более что прецеденты такие есть: «Китайские iPhone поставляются с дополнительным софтом. Если взять Саудовскую Аравию, там нет встроенного софта Apple. Установить одно-два-десять приложений сразу же — это не равно потерять весь рынок России».

Предполагается, что благодаря закону отечественные разработчики получают поддержку. Но, вероятно, в плюсе окажутся только некоторые компании, мелкие игроки останутся не у дел, предупреждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Предположим, вы покупаете Smart TV. Сейчас предустановлены ivi, Okko, Amedia. А вот появится некий реестр. В реестре у нас будут только приложения от одного из двух крупных близких к государству медиахолдингов, а этих не будет».

Аналитики ритейла опасаются, что из-за требований российских властей могут вырасти затраты на производство гаджетов. Платить за это придется, конечно же, потребителям. В любом случае норма вступит в силу 1 июля следующего года. До этого времени правительство должно принять подзаконные акты, которые либо снимут опасения, либо их подтвердят. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что при грамотной реализации закона стоимость гаджетов не вырастет.