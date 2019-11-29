Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, членами которой являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие компании, попросила президента РФ Владимира Путина отклонить закон о предустановке отечественного софта на бытовую электронику. Новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения, а также грозят усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, предупреждает бизнес.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отклонить федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 закона Российской Федерации ''О защите прав потребителей''». Об этом говорится в письме президента ассоциации Александра Онищука (есть у “Ъ”). Членами РАТЭК являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие компании.

В случае вступления в силу закон обяжет продавцов бытовой электроники обеспечивать потребителям возможность использовать предварительно установленные российские программы для электронных вычислительных машин, пишет Александр Онищук. «Представляемое мной объединение производителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники убеждено, что применение закона окажет негативное воздействие на нашу отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации»,— отмечает он.

По мнению РАТЭК, требования по предустановке российского программного обеспечения (ПО) на бытовую электронику нарушают принципы Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО, указывает господин Онищук.

Кроме того, вступление в силу закона «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», предупреждает РАТЭК.

Письмо РАТЭК 29 ноября было направлено в администрацию президента РФ, сообщил “Ъ” представитель РАТЭК Антон Гуськов. «Мы просим не подписывать, потому что считаем эту инициативу крайне вредной для рынка, для производителей ПО, гаджетов и для потребителей, на защиту которых якобы направлен данный законопроект»,— сказал он. В случае его принятия «крупные компании пересмотрят модель работы в России и некоторые даже официально покинут российский рынок», полагает Антон Гуськов.

Главным критиком инициативы считалась Apple. Корпорация направила отрицательный отзыв на законопроект российским властям, а позже предупредила, что реализация инициативы потребует от нее пересмотра бизнес-модели. Если законопроект будет принят, вендоры и владельцы операционных систем для работы в России будут вынуждены на коммерческой основе сотрудничать с разработчиками отечественного софта, такими как «Яндекс» и Mail.ru Group, тогда как раньше могли избежать расходов, сообщал “Ъ” от 18 апреля.

Летом Федеральная антимонопольная служба смягчила инициативу: в новой версии законопроекта шла речь о том, что отечественные приложения должны выбираться исходя из экономической целесообразности и востребованности среди потребителей. 25 ноября законопроект был одобрен Советом федерации. Представитель Google отказался комментировать инициативу.

Владислав Новый